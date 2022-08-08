Отар Кушанашвили рассказал, как «надирается» Волочкова

Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

В последнее время артистку стали регулярно замечать с бокалом алкоголя.

Ходят слухи, что у балерины Анастасии Волочковой проблемы с алкоголем. Этой позиции придерживается и журналист Отар Кушанашвили. Об этом он рассказал в своем YouTube-шоу «Каково?!».

Он отметил, что с уважением относится к знаменитости и дружит с ней. Телеведущий понимает, как тяжело живется Волочковой.

«Что она делает? Надирается. Она выработала свою стратегию, но эта стратегия не применима к каждому. Я восхищаюсь ею. Отношусь я к ней тепло, хорошо, потому что я понимаю, каково ей приходится», — сказал он.

Однако Кушанашвили не советует следовать примеры балерины.

К слову, поклонники Волочковой уже давно замечают, что она якобы предпочитает выпивать алкоголь. Артистка сама часто показывает в социальных сетях, как проводит свободное время с бокалом.

Как ранее писал 5-tv.ru, российская балерина Анастасия Волочкова пришла на запись YouTube-шоу в нетрезвом состоянии. Во время него танцовщица дала понять, что ее не должны судить за странные поступки, ведь она выбрала комфортную жизнь для себя. Негативные комментарии людей только повышают ее самооценку, ведь неинтересного человека не станут везде обсуждать.