Никита Михалков раскритиковал эмиграцию Анатолия Белого: «Вы вообще серьезно?»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Кинорежиссер осудил эмиграцию актера, ведь он уезжал за лучшей жизнью. Но в месте его пребывания ее нет.

Никита Михалков раскритиковал поведение актера Анатолия Белого, который сначала резко осудил действия российских властей, а после эмигрировал в Израиль. По словам кинорежиссера, знаменитости стоит задуматься, действительно ли он уехал туда, где все хорошо.

«Вы пишите, что разочаровались в природе человека. Тьма рулит. Беда звериного над разумным. Вы вообще серьезно? А что творится в светлом мире, куда вы убежали?» — задался вопросом Михалков в своей программе «Бесогон ТВ».

Анатолий Белый. Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

По словам Михалкова, к примеру, в Сан-Франциско городские власти, не скрываясь, раздают всем желающим шприцы и наркотики. И все это на глазах несовершеннолетних.

«А вы говорите, что мы — это культура, где надеялись на демократическое развитие страны. А под культурой вы имеете себя? И своих таких же коллег?» — добавил кинорежиссер.

Белый в последний раз вышел на сцену МХТ имени Чехова во время торжественного закрытия сезона. Он произнес «прощальную речь», а вскоре уехал из России. Обосновавшись в Израиле, артист объяснил причину отъезда. Ему якобы стало сложно жить на родине, он перестал ощущать себя свободным. Многие коллеги осудили поведение актера. Ведь именно в России он сделал успешную карьеру и завоевал любовь публики.

На родине Анатолий Белый окончил высшее театральное училище имени Щепкина. В 2003-м его приняли в труппу МХТ имени Чехова. Он был задействован в постановках «Терроризм», «Белая гвардия», «Изображая жертву», «Чайка» и других. В кино Белый исполнил более 40 ролей, среди самых известных — «Орлова и Александров», «Обнимая небо», «Параграф 78», «Пассажиры» и другие. Успехи в его карьере часто связывают не только с талантом, но и отношениями с популярной актрисой Мариной Голуб, которая была старше его на 15 лет.

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