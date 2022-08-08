Посольство РФ призвало США прекратить русофобские измышления об ударах по ЗАЭС

Фото: www.globallookpress.com / Russian Embassy in the USA

Российские дипломаты призвали американские СМИ перестать распространять антироссийскую риторику.

Американские журналисты должны прекратить выпускать русофобские материалы и беспочвенно обвинять Россию в атаках на Запорожскую АЭС. Об этом заявили сотрудники российского посольства в США.

«Призываем <…> американских журналистов прекратить горланить русофобские измышления», — говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.

В посольстве подчеркнули, что именно Вооруженные силы Украины выпускают снаряды по территории Запорожской АЭС. Российские военные занимаются исключительно тем, что защищают станцию и мирных жителей региона.

Кроме того, в посольстве добавили, что такими обстрелами Киев подвергает угрозе ядерного уничтожения не только Украину, но и всю Европу.

Последний обстрел, совершенный ВСУ, едва не устроил массивный ядерный взрыв. Осколки снаряда приземлились всего в четырех сотнях метров от хранилища с топливом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в одну из атак ВСУ по Запорожской АЭС жители близлежащих территорий остались без света.