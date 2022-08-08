Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Посольство РФ призвало США прекратить русофобские измышления об ударах по ЗАЭС

Анастасия Трибесёнкова 46
Посольство РФ призвало США прекратить русофобские измышления об ударах по ЗАЭС

Фото: www.globallookpress.com / Russian Embassy in the USA

Российские дипломаты призвали американские СМИ перестать распространять антироссийскую риторику.

Американские журналисты должны прекратить выпускать русофобские материалы и беспочвенно обвинять Россию в атаках на Запорожскую АЭС. Об этом заявили сотрудники российского посольства в США.

«Призываем <…> американских журналистов прекратить горланить русофобские измышления», — говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.

В посольстве подчеркнули, что именно Вооруженные силы Украины выпускают снаряды по территории Запорожской АЭС. Российские военные занимаются исключительно тем, что защищают станцию и мирных жителей региона.

Кроме того, в посольстве добавили, что такими обстрелами Киев подвергает угрозе ядерного уничтожения не только Украину, но и всю Европу.

Последний обстрел, совершенный ВСУ, едва не устроил массивный ядерный взрыв. Осколки снаряда приземлились всего в четырех сотнях метров от хранилища с топливом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в одну из атак ВСУ по Запорожской АЭС жители близлежащих территорий остались без света.

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