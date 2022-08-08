🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 8 августа

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: растущая Луна в знаке Стрельца будет благоволить последовательным и упорно двигающимся вперед людям. Финиш и счастье за ним уже близко.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 августа растущая Луна находится в Стрельце. Она будет благоволить настойчивым людям, которые продолжают последовательно двигаться к цели. Не сомневайтесь в себе, оставайтесь верны своим идеалам, а также постарайтесь быть лучшей версией себя. Позже вы будете очень благодарны себе за эти усилия.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 августа

♈ Овен

Период ожидания чего-то хорошего слишком затянулся. Вы чувствуете, что ваше терпение вот-вот кончится. Если все так, то просто дышите и постарайтесь отпустить ложное чувство контроля над ситуацией. Помните, что Вселенная на вашей стороне. Скоро все долгожданные блага будут ниспосланы вам. Все, что вам для этого нужно, совершенствоваться в искусстве последовательности. Ваша стойкость будет щедро вознаграждена.

Космический совет: оставайтесь верны себе и своим идеалам.

♉ Телец

Сейчас не время беспокоиться о том, что какие-то вещи не получаются. И не время переживать по мелочам. Отвлекитесь от суеты и направьте свое внимание на большие и важные дела. Звезды сообщают, что в жизни Тельцов наступил период, когда нужно двигаться только вперед. Если вы задумывались об увеличении своей команды, считайте это знаком! Силы Вселенной направили вашу карьеру в правильную сторону.

Космический совет: направьте свое внимание только на важные дела, остальные подождут.

♊ Близнецы

Сегодня звезды сообщают Близнецам, что вы близки к финишу. Сейчас не время останавливаться на достигнутом. Продолжайте с того места, где вы остановились. Бросьте себе вызов, чтобы идти вперед. Вы будете вспоминать этот период как поворотный момент в своей жизни. У некоторых может появиться возможность отправиться в путешествие или поработать за границей. Куйте железо, пока горячо!

Космический совет: не сомневайтесь в себе — действуйте!

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♋ Рак

Сегодня звезды призывают Раков проанализировать свое окружение и межличностные отношения. Определите людей, которые наполняют вашу душу радостью и вдохновением. А также тех, кто только черпает из нее и истощает ваши запасы. Требовать учитывать ваши интересы — не преступление. Слово для мудрых: защищайте свои границы и не извиняйтесь за этот акт заботы о себе.

Космический совет: некоторых людей из вашего окружения пора поставить на место.

♌ Лев

Иногда уход за собой выглядит как ванна с эфирными маслами и солью. В других случаях он означает защиту своих личных границ. Сегодня звезды напоминают Львам, что «нет» — это законченное предложение. Отпустите желание угодить всем. Это поможет вам перенаправить свою энергию на достижение личных целей и справиться со всеми обязательствами, которые вы взяли на себя.

Космический совет: «нет» — это законченное предложение, им нужно пользоваться.

♍ Дева

Вы как никогда близки к тому, чтобы привлечь в свою жизнь ту самую родственную душу, которую так долго звали. Только не начинайте «гоняться за любовью», Девы. Просто продолжайте жить обычной жизнью — нужный человек сам вас найдет. Вселенная уже подготовила все необходимое для этого. Единственное, чем вы можете помочь делу — стать лучшей версией себя для себя же. Например, отказавшись от некоторых самоограничений.

Космический совет: станьте лучшей версией себя для своего же блага.

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♎ Весы

Весам сегодня не стоит рассчитывать на постороннюю помощь. Из-за накопившихся бытовых проблем окружающие вас люди слишком сосредоточились на собственных делах. Однако не стоит паниковать и предаваться унынию. Вы в силах справиться со всеми проблемами самостоятельно. Обсудить историю своего успеха с близкими и любимыми можно будет позже.

Космический совет: не стоит паниковать и предаваться унынию.

♏ Скорпион

По шкале от единицы до певицы Адель вы все глубже погружаетесь в бездну, Скорпионы. Вам кажется, что у вас ничего не получается. Будто никто не понимает, через что вы проходите. Однако не спешите спускаться в кроличью нору негативных эмоций. Обратитесь к другу, личному авторитету или психологу. Постарайтесь окружить себя вещами, которые пробуждают радость внутри.

Космический совет: жизнь состоит из черных и белых полос, мрак скоро отступит.

♐ Стрелец

Этот день принесет Стрельцам много откровений. Некоторые из них могут быть приятными, а другие вовсе нет. Помните, что любая информация становится вам известна по какой-то причине. Вы должны действовать осознанно и принимать решения, которые служат на благо коллектива. Что касается межличностных отношений, звезды напоминают вам, что сейчас не время прятать правду под ковер.

Космический совет: будьте сегодня откровенны, даже если это вызывает дискомфорт.

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♑ Козерог

Сегодня звезды просят вас замедлиться и насладиться простыми радостями жизни. Например, наблюдением за закатом с балкона. Или свернитесь калачиком и побудьте рядом со своим пушистым другом. Посмотрите хороший фильм или встретьтесь с лучшим другом/подругой. Одиноких Козерогов ждет что-то волшебное. Если вы уже почувствовали искру при общении с кем-то, постарайтесь углубить эту связь.

Космический совет: постарайтесь насладиться простыми радостями жизни.

♒ Водолей

Ваша душа, Водолеи, как никогда нуждается в общении. В особенности с родственниками и друзьями. Задушевная беседа сегодня поможет обрести уверенность в себе и отогнать прочь негативные мысли. Достижению внутреннего баланса будет способствовать и встреча с близким по духу человеком. Главное — не оставайтесь в одиночестве. Накопилось много всего, что следует обсудить.

Космический совет: задушевная беседа сегодня поможет обрести уверенность в себе.

♊ Рыбы

Вы достигли того этапа в жизни, когда больше не чувствуете необходимости отвечать на все приглашения. Вы бы предпочли остаться дома, заварить чашку чая и насладиться беседой с самым важным человеком в жизни. Поверьте, это решение окажется самым лучшим и полезным для вас, Рыбы. Звезды призывают замедлиться и ценить все, что предлагает вам настоящий момент.

Космический совет: не старайтесь сегодня везде успеть, замедлитесь.

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