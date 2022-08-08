София Ротару была в плохом настроении во время празднования 75-летнего юбилея

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Сын оскандалившейся певицы охарактеризовал ее самочувствие как «более или менее».

Оскандалившаяся певица София Ротару отметила 75-летний юбилей в родных краях. О том, как прошло торжество, рассказал ее сын Руслан Евдокименко. По его словам, мама была в плохом настроении.

«В кругу семьи. Самочувствие более или менее. Настроение плохое, потому что вы знаете, что у нас. Тут больше никаких комментариев», — приводит слова Руслана KP.RU.

Сын знаменитости добавил, что артистке звонили друзья со всего мира с поздравлениями. После этого он поспешил прекратить разговор и выразил надежду, что не сказал «ничего лишнего».

Родина Софии Ротару — село Маршинцы Черновицкой области западной Украины. Недавно она надолго пропала из соцсетей, после чего вышла на связь с поклонниками из деревни. На фото в руках у звезды был платок в цветах украинского флага. Перед этим Ротару, пусть и двусмысленно, выразила поддержку Украине. Из-за этого она подверглась шквалу критики со стороны поклонников из России. Хейт в адрес певицы одобрила даже ее экс-директор.

Ранее 5-tv.ru писал, что София Ротару заняла позицию предпенсионного артиста по Украине. Таким мнением поделился российский продюсер Павел Рудченко.