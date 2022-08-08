Резкий рост цен на сахар в Польше привел к разгулу мошенничества

Рост цен на сахар в Польше довел ее жителей до нежелания поддерживать Украину

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

Из-за дефицита продуктов поляки все меньше хотят поддерживать Украину. Это демонстрируют последние соцопросы.

В Польше повышение стоимости сахара привело к настоящему разгулу мошенничества. Люди в панике сметают с полок все пачки, стараясь закупиться про запас.

Товара на всех уже не хватает. И этим пользуются злоумышленники. В интернете они размещают сотни предложений «Купить сахар со скидкой». Правда, требуют внести предоплату, а потом просто исчезают.

В польской прессе пишут, что доверчивые люди теряют на этом приличные суммы. Одна жительница отдала мошенникам за сахар почти тысячу злотых — это примерно 13 тысяч рублей.

Дефицит продуктов и рост цен становятся слишком обременительными для жителей Польши. Многие уже сомневаются, стоит ли так активно поддерживать Украину.

Согласно последним опросам, 56% поляков считают: их страна не должна принимать у себя украинских беженцев, поскольку они занимают рабочие места.