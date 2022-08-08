Сговор сетевиков: школьные вещи подорожали в России на четверть

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Зачастую в цене растет даже то, что производят в России и с санкциями это в теории никак не связано.

Рекорды в этом году готовы поставить и ценники на школьные принадлежности! Родители малышей жалуются — отправлять чадо за знаниями с каждым годом становится только дороже. Дорожает и школьная форма, и тетрадки, и портфели — зачастую в цене растет даже то, что производят в России и с санкциями это в теории никак не связано. Алиса Паршакова пыталась понять, почему цена знаний становится так высока.

Ценники на школьные вещи

«У костюма ценник — ух ты! Не ожидала. За 4500, потом еще будет носить значит, на свадьбу наденет», — неприятно удивлена мама ученика.

Мама Лера нервно смеется: ценник на школьные вещи не просто кусается, а отгрызает руку по локоть. Особенно когда у тебя два школьника, один из которых — первоклашка.

«Рюкзак — пять тысяч. В прошлом году я могла два рюкзака таких взять», — говорит Лера.

В прошлом году рубашки можно было купить за 400 рублей, рассказывает женщина. Сейчас стоит 1200.

Одежда на 1 сентября для Миши и Кристины вышла в 20 тысяч рублей. И это брали «что поскромнее». А ведь еще нужны бант, галстук, ремень, пара рубашек, штанов, спортивные вещи. И канцтовары.

«Это безобразие, я не знаю, кто шьет эту одежду, почему это так дорожает за год. Держитесь мамы, ну что ж делать», — добавляет собеседница.

«Это теневой сговор»

Ценник на школьные вещи в среднем вырос на 20%. В сравнении с прошлым годом. Это посчитал всероссийский оператор фискальных данных «Платформа ОФД». Минимальный набор теперь 14 тысяч рублей. Больше всего подорожали канцтовары — сразу на 60%, школьная форма и рюкзаки.

«Здесь с моей точки зрения злоупотребление розничных сетей. Это, конечно, запредельный рост, и он не может быть объяснен никакими рыночными факторами. Общий уровень инфляции в несколько раз ниже», — убежден доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков.

Сетевики уверяют, ценник подняли из-за логистики, зарубежных комплектующих и санкций. В том числе и обратных. Например, крупный чешский производитель карандашей повысил стоимость на 20% по всему миру из-за того, что ему запретили вывозить древесину из России. Но 20% — это не 60%, которые отражаются на ценах в наших магазинах.

«Я бы назвал это достаточно жестко: сговором, теневым сговором. А в ряде случаев срабатывает рефлекс — стадное повышение цен, если появляется возможность», — пояснил доктор экономических наук Александр Бузгалин.

Покупки в онлайн-магазинах

Пока монополисты зарабатывают, многодетная мама Милана Магомедова из Махачкалы вынуждена искать все по акции и учить детей бережнее относиться к старым вещам.

На всех четверых не хватает даже большой тележки, мало оказывается и двух кошельков родителей.

«На процентов 30–40 цены поднялись. Нам еще предстоит купить спортивный костюм. Это дополнительные траты, мы этим чеком не ограничимся», — добавляет женщина.

Пытаясь сэкономить время и деньги, все больше мам и пап уходят в интернет — в онлайн-магазинах сегодня покупают 60% всех школьных товаров. Продажи на платформах массмаркета школьных товаров выросли в 1,5 раза по сравнению с августом прошлого года. Такой же портфельчик, только в другой расцветке, там стоит 1132 рубля, в магазине — 2600 со скидкой, а стоит и вовсе 3500.

Прогноз экономистов неутешителен: в ближайшее время цена на школьный ассортимент продолжит расти. И только когда спадет ажиотаж во второй половине октября, стоимость станет адекватнее. Но как можно отказать чаду, которое, вцепившись в школьный портфель, уверяет, что это и есть маленькая школьная мечта на 1 сентября.