Ночное небо Петербурга озарило первое в сезоне северное сияние
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Фото, видео: www.globallookpress.com / George Zakharchuk; 5-tv.ru
Свечение наблюдали на Ладоге и в Финском заливе. Оно появилось раньше обычного.
Первое в этом сезоне северное сияние появилось в небе под Петербургом! Свечение наблюдали на Ладоге и в Финском заливе.
В этот раз северное сияние появилось раньше обычного. Как правило, его фиксируют в период между осенним и весенним равноденствием.
Северное сияние возникает из-за выброса частиц на Солнце.