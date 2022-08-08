Нашествие тысяч медуз засняли на побережье Азовского моря
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru
Российские туристы жалуются, что плавать стало практически невозможно. В воде даже пощипывает кожу. Ученые уже нашли объяснение аномалии.
Побережье Азовского моря заполонили тысячи медуз! Видео с пляжей делятся пользователи соцсетей.
На кадрах вода буквально кишит этими морскими обитателями. Они огромные (до 50 сантиметров), синеватые или с фиолетовым оттенком.
Отдыхающие жалуются — плавать стало практически невозможно. От обилия медуз в воде даже пощипывает кожу.
Нашествие ученые объясняют теплой водой и повышенной соленостью. Кроме того, в последние годы в Азовском море стало слишком много планктона — основной пищи медуз.