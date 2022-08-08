Жители города Советский в ХМАО задыхаются из-за лесных пожаров

Фото, видео: www.globallookpress.com / EMERCOM of Russia; 5-tv.ru

Пустуют — лавочки, автобусные остановки, дворы, магазины. Город окутал смог.

А Ханты-Мансисйский автономный округ сейчас накрывает другая стихи — лесные пожары. Огонь там распространяются медленно, но с каждым днем он все ближе подбирается к населенным пунктам. Некоторые города так плотно окутало дымом, что жители стараются лишний раз на улицу не выходить. О последствиях Линар Гинатуллин.

Эти кадры пустых улиц, окутанных белой дымкой, напоминают отрывок из фильма ужасов. В небольшом городе Советский, сегодня встретить человека очень сложно. Пустуют — лавочки, автобусные остановки, дворы, магазины. Город окутал смог от лесных пожаров, бушующих в регионе уже несколько дней.

«Невозможно дышать, мы сегодня вообще задохнемся. Меня сегодня чуть не вырвало, от этого запаха».

Несмотря на 30-градусную жару окна в квартирах плотно закрыты. Так же поступают автомобилисты, но сложнее всего пешеходам, которые не могут спрятаться от едкого дыма.

«Глаза щипет сильно, дыхание тяжелое».

«Такого, конечно, еще не было, такого смога как сегодня, например. Конечно, тяжело и детям и всем».

Ситуации с лесными пожарами в регионе постоянно ухудшается — количество возгораний растет каждый день. Только за сутки площадь пожаров увеличилась практически в два раза. Огонь медленно, но верно побирается к населенным пунктам.

Справится со стихией с земли не удается. Поэтому в регион направлена практически вся мощь пажарно-спасательной авиации. Десятки самолетов и вертолетов сбрасывают сотни тонн воды на очаги возгорания. В том числе — не имеющий аналогов в мире — самолет-амфибия Бе-200. Способный набирать воду непосредственно из водоема в режиме скольжения по поверхности воды.

Несколько сотен парашютистов-десантников сбрасывают в трудно доступные места. Они останавливают продвижение стихийного огня контролируемым отжигом.

«Группировка более 1300 человек. Это МЧС России, противопожарные службы субъекта, силы и средства авиалесоохранны. И более 40 единиц техники», — заявил замначальника ГУ МЧС РФ по ХМАО-Югре по государственной противопожарной службе Роман Артамонов.

Спасатели говорят, угрозы того, что огонь перекинется на населенные пункты или объекты экономики нет. Но режим ЧС все еще действует в регионе. Отмечается также, что чаще всего лесные пожары происходят по вине людей. В связи с этим, власти региона напоминают об уголовной ответственности, которую могут понести те, кто нарушают правила безопасности.