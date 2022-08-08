Режим ЧС объявили в Амурской области из-за паводка

Фото, видео: www.globallookpress.com / EMERCOM of Russia; 5-tv.ru

Более 30 населенных пунктов оказались отрезано от большой земли из-за обильных осадков и затоплений. Сотрудники МЧС делают все возможное для помощи людям.

Более 30 населенных пунктов в трех районах Амурской области оказались отрезаны паводком от большой земли. Из-за обильных ливней и затоплений в зоне бедствия введен режим ЧС.

По данным МЧС, самая сложная обстановка сохраняется в селе Ивановка Зейского района. Там подтоплено 77 домов и 130 приусадебных участков.

В селе работает оперативная группа спасателей. Они эвакуируют людей и животных, а также организовывают доставку воды и продуктов.

Кроме того, для жителей Ивановки организована лодочная переправа. А в соседнем селе развернут пункт временного размещения.