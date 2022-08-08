Экс-советник Борреля заявила о риске раскола в Европе из-за Украины

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Ряд государств ЕС готовы занять сторону Москвы и потребовать уступок от Киева, уверена Натали Точчи.

В Европе может произойти раскол из-за Украины — ряд стран Евросоюза готовы занять позицию России и потребовать от Киева уступок Москве. Об этом в статье для журнала Foreign Affairs написала бывший советник главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Натали Точчи.

«На самом деле главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте, что, вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам», — отметила Точчи.

По ее словам, этот вероятность реализации этого сценария только увеличится в случае ухудшения энергетического кризиса в Европе из-за введенных против России санкций.

Европейские политики с каждым днем все активнее высказывают недовольство из-за непродуманной политики ЕС. Так, совсем недавно кандидат в президенты Австрии Геральд Гросс назвал «шизофренией» жалобы евробюрократов на энергетический кризис. Он напомнил, что они сами выступали за введение рестрикций.

Однако к расколу в Европе могут привести не только внутренние проблемы, но и внешние угрозы. Как сообщал 5-tv.ru, ранее аналитики спрогнозировали борьбу ЕС с Азией за российский газ. Пика она должна достигнуть ближе к зиме.