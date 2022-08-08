Отрекшийся от РФ Валерий Меладзе сохранил российское гражданство и доходы

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Исполнитель хита «Самба белого мотылька» осудил решения Москвы, а затем покинул страну. Это привело к резкому падению его доходов. В итоге русский паспорт он все же решил себе оставить.

Отрекшийся от РФ певец Валерий Меладзе сохранил российское гражданство. Данные об этом опубликовал сайт KP.RU.

Ранее артист раскритиковал спецоперацию по защите Донбасса и покинул Россию, добавив, что никогда не считал и сейчас не считает ее своей родиной. По словам исполнителя, родился и вырос он в Грузии, а учился на Украине.

Однако журналисты KP.RU получили выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на имя Меладзе. В ней указано, что Валерий Шотаевич остается обладателем российского паспорта. Музыкант, несмотря на свое отречение от РФ, также продолжает получать здесь доход.

Так, исполнитель хита «Самба белого мотылька» — совладелец компании, сдающей в аренду здание торгового центра в Москве. Оно находится в Восточном Бирюлево. Выручка компании за прошлый год составила почти 30 миллионов рублей. Доля Меладзе в предприятии составляет 45%.

С помощью творчества, по данным Forbes, певец заработал за 2021 год почти три миллиона долларов. Правда, спрос на музыканта резко понизился в этом году после ряда его антироссийских высказываний. По мнению обозревателей, в 2022-м доходы музыканта сократятся как минимум вдвое.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что близкий друг Меладзе рассказал о жизни певца на широкую ногу.