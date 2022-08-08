Шизофрения: кандидат в президенты Австрии раскритиковал ЕС за санкции против России

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Крупный австрийский политик объясняет действия европейских чиновников либо халатностью, либо преступностью.

Кандидат в президенты Австрии Геральд Гросс назвал шизофренией политику ЕС в отношении России. Такой пост он опубликовал в Twitter.

«Сначала они отказываются от российского газа, а потом ноют. Это шизофрения!» — написал политик.

Свою мысль он разъяснил в эфире передачи Fellner! LIVE на канале OE24.TV. По словам Геральда Гросса, жалобы европейских политиков на проблемы с энергоносителями выглядят глупо, ведь они сами вводили санкции в отношении РФ.

«Если ты заявил, что больше не нуждаешься в нефти и газе из России, то не нужно потом жаловаться, что остался без них», — подчеркнул Гросс.

Кандидат в президенты Австрии добавил, что сейчас Европа столкнулась с трудностями при замене российских энергоносителей. В связи с этим в Еврокомиссии призвали готовиться к худшему энергетическому кризису. По мнению Гросса, в ЕС не просчитали последствия своих решений. Это демонстрирует либо преступность, либо халатность еврочиновников.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Недружественные страны Запада и ЕС ответили санкциями в отношении российской экономики. В частности, Евросоюз заявил о планах отказаться на 90% от российской нефти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Австрии предрекли политический закат «коллективному Западу».