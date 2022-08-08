Байдену рассказали о возможности остановить Зеленского одним звонком

Фото: Instagram* / zelenskiy_official

У Штатов есть так называемые рычаги воздействия на Киев, поэтому при желании они могут влиять на действия киевского режима.

Президент США Джо Байден может повлиять на украинского лидера Владимира Зеленского одним звонком. Такое мнение высказал американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер. По его словам, главе Белого дома достаточно лишь пригрозить отказать в помощи Киеву.

«Это можно прекратить сегодня же, если президент Байден возьмет трубку и позвонит Зеленскому», — сказал он RT.

Риттер добавил, что украинская сторона боится прекращения поставок вооружений. Это так называемый рычаг воздействия на нее. Кроме того, экс-разведчик США подчеркнул, при большом желании за океаном могут остановить ВСУ, а также пресечь любые решения, создающие опасность.

По словам Риттера, Запад в данный момент не критикует Украину. Как следствие нет никакой реакции на факты, что националисты используют мирное население в качестве живого щита. Аналитик заявил, что в текущих событиях виновата Украина, а не Россия, а также предрек конец политической карьеры Зеленского. В частности, он уверен, что украинскому президенту может понадобиться покинуть страну из-за угроз расправы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американский сенатор назвала мошенничеством военную помощь Украине.

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