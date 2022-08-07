Весь пол в крови: один человек погиб при мощном взрыве в жилом доме в Пензе

Опубликовано фото с лужами крови после взрыва в жилом доме в Пензе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Andrey Ershtrem/IZVESTIA

По предварительной информации, трагедия произошла из-за детонации гранаты. На снимке из квартиры видны повреждения на двери и стене, которые могли нанести осколки.

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Пензе. Как стало известно 5-tv.ru, в результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал.

В распоряжении редакции также появилось фото с места происшествия. На нем видны лужи крови на полу в общем коридоре.

Один человек погиб и один пострадал при взрыве в жилом доме в Пензе. Фото: 5-tv.ru

На втором снимке запечатлена обстановка в квартире, в которой произошел взрыв. На снимке видна дверь и стена в повреждениях, которые могли быть нанесены осколками. На полу лежит человек — в кадр попали его ноги. Вероятно, это погибший.

Один человек погиб и один пострадал при взрыве в жилом доме в Пензе. Фото: 5-tv.ru

По предварительной информации, взрыв прогремел в одной из квартир на улице Новоселов. Что именно взорвалось, сейчас устанавливается. Видимо, это была граната. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перекрытия рухнули с третьего этажа на первый после взрыва газа под Петербургом. Оценить масштаб разрушений можно на фотографиях с места происшествия.