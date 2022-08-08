Юлия Высоцкая о выздоровлении: «Надеюсь начать ходить»

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Супруга Андрея Кончаловского сейчас прикована к кровати, однако вовсю строит планы.

У заслуженной артистки РФ Юлии Высоцкой непростой период в жизни — она заболела COVID-19 и уже несколько дней соблюдает постельный режим у себя дома. Супруга режиссера Андрея Кончаловского написала в Telegram-канале, что рассчитывает вскоре снова начать ходить.

Знаменитость ранее отменила все спектакли со своим участием и сейчас строит новые планы. Актриса рассказала, что хочет провести съемки уже 11 и 12 августа, если ПЦР-тест будет отрицательным.

«Вот так напланируешь себе разного, и все летит в тартарары. Но мы не сдаемся и планировать все-таки будем. В начале недели сделаю ПЦР-тест. Если ответ будет отрицательным, то съемки 11 и 12 августа состоятся», — сообщила она.

Актриса и телеведущая также пожаловалась, что устала от постельного режима и хочет поскорее выбраться из кровати.

«О прочей активности пока трудно что-то предполагать. Надеюсь хотя бы начать выползать из кровати и ходить. Может быть, еще не на беговой дорожке, но как человек, который возвращается к обычному образу жизни», — написала Высоцкая.

Кроме этого, знаменитость рассказала, что у нее есть несколько идей новых рецептов. Однако о них Высоцкая сообщит позже, если получится вернуться к нормальной жизни. Свою публикацию она сопроводила хэштегом «все идет по плану».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в театре Моссовета, возможно, непростая эпидемиологическая ситуация. Один за другим заболели COVID-19 два известных актера — Юлия Высоцкая и Александр Филиппенко. Представители культурного учреждения пока никакой связи в произошедшем не видят, хоть артисты и выступают на одной сцене.