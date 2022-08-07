Брат Галкина незаметно приехал в Россию

Фото: Instagram @maxgalkinru

Дмитрий ранее был продюсером, но потом стал работать в сфере изготовления и продажи вооружения.

Брат юмориста Максима Галкина Дмитрий приехал в Россию. Он живет в Израиле уже много лет, но недавно был замечен на родине. Журналист Отар Кушанашивили на своем YouTube-канале рассказал, что виделся с братом юмориста и рассказал, какое впечатление Дмитрий Галкин на него произвел.

«Увидели подтянутого, поджарого, доброжелательного, улыбчивого, что немаловажно, парня. Его брат отверженный, который не собирается [возвращаться], зная, какая ажитация со знаком минус возникнет после его приезда. Но мы увидели человека незлобивого, немилитаристского, хотя он, говорят, я не спрашивал его, занимается продажей вооружения и на этом сколотил состояние. Ну если он умеет это делать, почему бы ему до февраля всем известного этим было не заниматься», — сказал журналист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Галкин и Алла Пугачева официально скрепили отношения 11 лет назад — в 2011 году после десяти лет совместной жизни. Тогда юмористу было 35 лет, а певице — 62. Молодожены тщательно скрывали от прессы дату и место свадьбы, поэтому для многих она стала сюрпризом. Ошарашен был и их кондитер, когда получил заказ.