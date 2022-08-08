Фото: ВКонтакте / ruslanostashko

О пополнении в семье журналиста сообщила его коллега Екатерина Стриженова.

Телеведущий Руслан Осташко во второй раз стал отцом. У 43-летнего журналиста и его 24-летней супруги — модели Татьяны Поповой — родилась дочь. Радостной новостью поделилась коллега Осташко, телеведущая и актриса Екатерина Стриженова.

«Хорошая новость — у Руслана Осташко родилась дочка! Это маленькое счастье назвали Анастасией! Руслан, желаю тебе меньше бессонных ночей, хотя ты со всем справишься. У таких ответственных и заботливых отцов должно быть много детей!» — написала Стриженова в своем Telegram-канале.

У телеведущего Руслана Осташко родилась дочь. Фото: Telegram / Екатерина Стриженова

Жена Осташко также сообщила подписчикам в соцсети о рождении дочери и заявила, что ребенок станет не последним в их семье.

«Огромное спасибо всем за поздравления. Это была лучшая ночь в моей жизни. Всех целуем и обнимаем. И, конечно же, ничего бы не получилось без моего любимого врача. Спасибо вам огромное, мы еще за одним минимум придем», — поделилась Попова в соцсети.

Известно, что Осташко был несколько раз женат. От предыдущих отношений у него есть сын 2010 года рождения, в воспитании которого телеведущий принимает участие наравне с матерью мальчика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущий Руслан Осташко тайно женился на 23-летней модели.