«Хочется старость встретить»: Лобода рассказала о чувствах от переезда в Латвию

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Звезда приобрела особняк в Юрмале и теперь нашла то, за что можно полюбить этот город и страну на всю жизнь.

Певица Светлана Лобода несколько месяцев назад покинула Россию. Спустя некоторое время стало известно, что после высказываний о происходящих в мире событиях, певица не сможет вернуться в страну в течение ближайших 50 лет.

В эфире латышского радио она призналась, что хотела бы встретить старость в Латвии. Переехав, она приобрела особняк в Юрмале.

«Все тихо. Очень так размеренно. Много людей пожилого возраста. Очень классно они ходят за ручки в Юрмале. Это так трогательно. Так за ручки держатся. Что хочется старость встретить здесь», — сказала Лобода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что не поддержавшая спецоперацию Светлана Лобода променяла Украину на другою страну — Латвию. Еще недавно певица защищала свою родину и ее граждан, поставив на кон славу и огромные заработки в России. Осуждая действия страны, артистка сначала демонстративно уехала на Мальту, откуда делала критические высказывания против спецоперации. Следующим пунктом назначения стала родная Украина, но почему-то надолго она там не задержалась.