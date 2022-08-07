Победителя чемпионата по лени в Черногории отправят в этнодеревню

Фото, видео: www.globallookpress.com / Randy Brawdy; 5-tv.ru

Участники соревнования должны лежать и ничего не делать. В прошлом году выиграл человек, продержавшийся в горизонтальном положении 117 часов.

Самому ленивому жителю Черногории заплатят 350 евро — чуть более 21 тысячи рублей. В стране анонсировали проведение, пожалуй, идеального соревнования — чемпионата по лени.

По правилам турнира участники должны лежать и ничего не делать. Разрешается только есть, пить и читать. В туалет — по расписанию — каждые восемь часов.

Кроме денежного приза, самому стойкому лентяю также обещаны бесплатные выходные в этнодеревне и обед на двоих в ресторане. В прошлом году победитель пролежал 117 часов.