Победителя чемпионата по лени в Черногории отправят в этнодеревню
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Randy Brawdy; 5-tv.ru
Участники соревнования должны лежать и ничего не делать. В прошлом году выиграл человек, продержавшийся в горизонтальном положении 117 часов.
Самому ленивому жителю Черногории заплатят 350 евро — чуть более 21 тысячи рублей. В стране анонсировали проведение, пожалуй, идеального соревнования — чемпионата по лени.
По правилам турнира участники должны лежать и ничего не делать. Разрешается только есть, пить и читать. В туалет — по расписанию — каждые восемь часов.
Кроме денежного приза, самому стойкому лентяю также обещаны бесплатные выходные в этнодеревне и обед на двоих в ресторане. В прошлом году победитель пролежал 117 часов.