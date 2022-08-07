Из последних сил: западные СМИ уничтожили имидж ВСУ как возможного победителя

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov; 5-tv.ru

Зеленский рапортует о скором наступлении, а в реальности и украинских солдат агония и безнадега.

О потерях ВСУ в последнее время официальные лица Украины не говорят, но ведущие европейские и американские СМИ сообщают, что армия Зеленского теряет от 600 до 1000 человек в день. А в интернете появился якобы слитый доклад главкома лично президенту, из которого следует, что реальные потери ВСУ под двести тысяч человек погибшими и раненными. Подлинность рапорта не подтверждена, но публикация уже облетела полмира. Кирилл Ольков разбирался.

Американский CNN и французская Le Monde, британская The Guardian, испанские El País и El Periodico. Неприглядный для Зеленского сверхсекретный доклад о плачевном состоянии украинской армии на главных страницах сайтов ведущих мировых изданий. Заголовки копируют друг друга.

«Как ни считай, цифры суровые: украинские потери составляют от 600 до 1000 человек в день», — пишет The Guardian.

Эти скриншоты, которые разлетелись по украинским Telegram-каналам, называют выдержками из доклада главкома ВСУ Валерия Залужного лично Президенту Зеленскому. Тот, говорят, увидев цифры, сразу впал в истерику. И понятно, почему. Из рапорта следует, что у ВСУ на конец июля — убыль под двести тысяч человек — погибшими и ранеными, и огромный дефицит техники. И хоть подлинность документа официально не подтверждена, публикациям уже поверил весь мир.

«Украинские власти признали серьезную нехватку боеприпасов и оружия — заканчивается ресурс некоторых образцов техники, переданной союзниками (первые партии американских М 777, новые PANzerhaubitse 2000)», — гласит Le Monde.

От офиса Зеленского ни одного комментария. Известно только, что за четыре дня до публикации доклада, своих должностей лишились командующий силами специальных операций Григорий Галаган, а вместе с ним и первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко. Президент Украины уволил их лично.

«Если солдат терпит поражение на поле боя, то, конечно, в значительной степени виноват командир и полководец. Этот доклад свидетельствует, что ВСУ не в состоянии выполнять те задачи, которые ставит главнокомандующий», — поясняет заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Предполагаемый доклад Залужного об истинном состоянии дел в ВСУ полностью дискредитирует громкие заявления Зеленского о высоком боевом духе украинской армии и якобы готовящемся контрнаступлении. В реальности у солдат ВСУ — агония. Они отказываются воевать даже под угрозой расстрела и массово дезертируют. Из пятой волны мобилизации, если верить новым данным, на передовой осталось не более 20% бойцов. Все они держатся из последних сил.

Катастрофически не хватает военврачей, медицина на пределе. Тяжелораненых везут в Польшу, Германию и Италию, но и там количество мест ограничено.

«На сегодняшний день ЕС успешно скоординировал 1000 медицинских эвакуаций украинских пациентов через свой механизм гражданской защиты, чтобы предоставить им специализированную медицинскую помощь в больницах по всей Европе», — заявили в Главное управление Европейской гражданской защиты и операций по оказанию гуманитарной помощи

Спасать остальных тяжелораненых бойцов ВСУ — некому, да и не до них сейчас командованию. Тем, кто продолжает стоять на позициях, уже нечем воевать, на исходе запасы стрелкового оружия. Защитная амуниция закончилась давно. Бронежилет лишь у каждого третьего бойца.

«Покажи свои броники».

«Пластины вылазят на стяжках».

Западная техника изношена и уже давно вышла из строя.

«Немцы нам поставляют гаубицы 2000. Они начали сыпаться».

При этом и сами военнослужащие Украины на сухом пайке. Им уже три месяца не платят боевые. По два месяца задерживают зарплату. Солдатам ВСУ сейчас совсем не до войны — не умереть бы с голоду.

«Даже на украинских сайтах видно, что обстановка там непростая и ВСУ терпят поражение на всех фронтах. То что поставляется Западом на Украину успешно перемалывается нашими войсками на подходах к фронту. А многие вооружения вообще не доходят», — говорит военный эксперт Михаил Чекмасов.

Морально- психологический дух в ВСУ, если верить докладу, тоже почти на нуле. Данные о бедственном положении украинской армии подтверждают и рассказы пленных солдат, которые отказались выполнять бессмысленные приказы своих командиров.