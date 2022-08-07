Новая старая жена: Александр Емельяненко сделал предложение и рассказал как жить

Фото: Instagram* / alexemelyanenko

Теперь известный боец смешанных единоборств отказался от «связей» с охранителями правопорядка, и настроился на спокойную семейную жизнь.

Боец ММА Александр Емельяненко поделился планами на будущую жизнь и рассказал, что сделал предложение бывшей супруге Полине Селедцовой, однако пышную свадьбу организовывать молодожен не хочет.

«Мы решили особо не устраивать гуляния, массовую попойку. Решили скромно, тихо пойти расписаться. Я ей сказал: «Лучше я тебе эти деньги дам, и лучше на них ты поедешь куда-нибудь отдохнешь, либо — на себя потратишь», — цитирует его слова «Спорт-экспресс».

Также он упомянул, что его жизнь потерпела колоссальные перемены — ранее Емельяненко частенько бывал в правоохранительных заведениях и даже подвергался суду, однако теперь он оставил все это в прошлом.

«Я бросил пить. Я не закодировался. Бросил пить, курить, хулиганить. Наладил отношения со своей супругой. Скоро у нас будет свадьба», — сказал боец.

Емельяненко и 29-летняя Селедцова уже были женаты. Она приехала в 2015 году в бутырскую тюрьму, где боец отбывал наказание по обвинению в изнасиловании. В стенах СИЗО молодые люди оформили брак, однако спустя три года он распался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александра Емельяненко поместили на лечение от алкоголизма в реабилитационный центр в Екатеринбурге. Спортсмена перевезли из Москвы в Екатеринбург, подальше от «соблазнов», сообщил его менеджер Никита Бурчак.

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