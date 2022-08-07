Чернобыль с Фукусимой в одном флаконе: Киев готовит Европе «ядерную зиму»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

В Минобороны РФ предупредили о последствиях ударов ВСУ по Запорожской АЭС.

В случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме. Об этом предупредили в Минобороны РФ, комментируя очередной удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории атомной электростанции в Энергодаре.

«В зоне радиационного заражения (более 5 300 квадратных километров, длина около 420 километров) окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничных районов России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии», — заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он добавил, что в случае неблагоприятных погодных условий в зону возможного заражения попадут Южно-Украинская АЭС и хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС. Также зараженными высоким уровнем радиации на долгое время окажутся Черное море и пролив Босфор, побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии, отметил Мизинцев.

Он подчеркнул, что провокации киевского режима в отношении объектов атомной энергетики Украины, угрожающие их безопасности, уже приобрели системный характер.

В связи с этим представитель Минобороны РФ призвал ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) «осудить преступные действия киевских властей и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины».

Минувшей ночью ВСУ нанесли очередной удар из реактивной системы залпового огня «Ураган» по территории Запорожской АЭС. Снаряд упал всего в 400 метрах от действующего энергоблока, что позволяет судить об умышленной попытке украинских националистов уничтожить самую крупную АЭС в Европе со всеми вытекающими последствиями для населения континента.

Накануне ВСУ трижды обстреляли жилые районы Энергодара — города, где проживают сотрудники Запорожской АЭС и их семьи. В зону обстрела попал санаторий-профилакторий предприятия и водозабор, обеспечивающий снабжение жителей города питьевой водой.

Массированному обстрелу Запорожская АЭС подверглась и 5 августа. В результате Энергодар оказался частично обесточен и лишен водоснабжения. На самой станции часть аппаратуры энергоблока № 3 была выведена из строя, вырабатываемая мощность энергоблока № 4 снизилась. Также получила повреждения одна из труб предприятия, вследствие чего произошло факельное возгорание водорода. Пожар был оперативно ликвидирован аварийными службами.

Как сообщал 5-tv.ru накануне, Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу сведения об ударе ВСУ по территории Запорожской АЭС.