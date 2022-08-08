Мужчины тоже хотят быть красивыми: какие операции делает сильный пол и для чего?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Vorhofer; 5-tv.ru

Сегодня все менее убедительно звучит тезис о том, что ухаживать за собой должны только женщины. Пластическая хирургия — не исключение.

Считается, что чаще всего к пластическим хирургам обращаются женщины. Представительницы прекрасного пола то и дело могут быть чем-то недовольны в своей внешности и вечно хотят это исправить. Но теперь от женщин не отстают и мужчины. Убеждение о том, что им достаточно лишь умыться, причесаться и побриться, с годами развеивается. Все больше желание что-либо подкорректировать в своей внешности возникает и мужчин. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru пластический хирург Виктория Блинова рассказала, с какими просьбами чаще всего обращаются представители сильного пола.

Специалист в первую очередь отметила — разделения пластических операций по половому признаку нет. Исключение — те, которые физически можно провести лишь на мужском теле. К примеру, когда необходимо вылечить гинекомастию - увеличение одной или обеих грудных желез у мужчин.

Чаще всего что-либо исправить мужчины хотят на лице. К примеру, спросом пользуется ринопластика.

«Мужчины приходят зачем? Плохо дышит нос. И заодно исправить какие-то искривления. Возможно, какую-то выраженную горбинку. Что мы можем сказать о мужской ринопластике? Маленькая горбинка, конечно же, к лицу, а кривой нос мы можем сделать более ровным. Если нос не дышит, то чтобы он задышал», — объяснила специалист.

При этом не всегда мужчинам необходимо что-либо менять и доводить до идеала конкретную часть тела. К примеру, вздернутый нос пластический хирург возьмется исправить с большей охотой, нежели работой по исправлению нависшего века.

«Потому что незначительное нависание верхнего века у мужчин — это нормально. В основном, мы делаем акцент на положение комплекса брови, висок. И опять же, здесь очень важно не феминизировать лицо - лисьи глазки однозначно не пойдут мужчинам», — добавила врач.

Поэтому правильный и грамотный подход лишь улучшит внешность мужчины, сделает его более молодым и свежим. И ничего зазорного в обращении представителей сильного пола к пластическим хирургам нет, заключила Блинова.

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