Звезда «Сватов» Кошмал придумала, как еще насолить российским артистам

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Не понятно каким образом актриса, видя ее остервенелый русофобский настрой, смогла столько лет проработать с российским коллегами.

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал не стоит на месте в продвижении своих русофобских настроений. На этот раз актриса пошла дальше и призвала всех соотечественников отказаться от прослушивания творчества российских исполнителей.

Вероятно злонамеренная Кошмал уже не знает как нанести вред культуре и экономике ненавистной ее России, поэтому и выступила с таким предложением.

По ее мнению соотечественники актрисы должны вопреки всему перестать слушать песни российских певцов и музыкантов, причем даже от тех, кто уехал из страны, осев в Европе или Израиле.

Единственное, что в этой ситуации вызывает вопрос — как могла столько лет проработать Кошмал с российским актерами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кошмал, известная по роли внучки Ивана и Валентины Будько из комедийного сериала «Сваты», составила список российских артистов, которых считает «врагами Украины». В этот перечень попали российские актеры Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. Сама Кравченко назвала свою внучку по сериалу «Сваты» Кошмал подлой за ее слова.

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