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Звезда «Сватов» Кошмал придумала, как еще насолить российским артистам

Карина Свидригайлова 410

Актриса Анна Кошмал призвала соотечественников перестать слушать русские песни

Звезда «Сватов» Кошмал придумала, как еще насолить российским артистам

Фото: Instagram* / smorkovkina

Не понятно каким образом актриса, видя ее остервенелый русофобский настрой, смогла столько лет проработать с российским коллегами.

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал не стоит на месте в продвижении своих русофобских настроений. На этот раз актриса пошла дальше и призвала всех соотечественников отказаться от прослушивания творчества российских исполнителей.

Вероятно злонамеренная Кошмал уже не знает как нанести вред культуре и экономике ненавистной ее России, поэтому и выступила с таким предложением.

По ее мнению соотечественники актрисы должны вопреки всему перестать слушать песни российских певцов и музыкантов, причем даже от тех, кто уехал из страны, осев в Европе или Израиле.

Единственное, что в этой ситуации вызывает вопрос — как могла столько лет проработать Кошмал с российским актерами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кошмал, известная по роли внучки Ивана и Валентины Будько из комедийного сериала «Сваты», составила список российских артистов, которых считает «врагами Украины». В этот перечень попали российские актеры Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. Сама Кравченко назвала свою внучку по сериалу «Сваты» Кошмал подлой за ее слова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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