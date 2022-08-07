«Буду продолжать»: Лолита предстала на видео в объятиях нового мужчины
Лолита высмеяла слухи о романе с дизайнером Игорем Гуляевым в объятиях нового мужчины
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Telegram / lolitamilyavskaya
Артистка и бизнесмен по имени Эдгар показали поцелуй на камеру.
Лолита Милявская даже в 58 лет не перестает удивлять публику активной личной жизнью. Певица регулярно проводит время с красивыми и обеспеченными мужчинами, однако всерьез на вопросы о романах никогда не отвечает.
После очередных слухов о романе с дизайнером Игорем Гуляевым Лолита решилась на признание: «Я изменяю Гуляеву!»
«Раз пошло такое дело и всех давних друзей мне в любовники записывают, то троллить буду продолжать. Ух, и веселый был этот вечер», — пошутила Лолита, нежно обнимая неизвестного молодого человека у себя в Telegram-канале.
После Милявская прокомментировала, что его зовут Эдгар. Как оказалось, он давно знаком с артисткой и является директором фирмы, создавшей духи для Кристины Орбакайте.
«У нас будет романтичная ночь», — с улыбкой отметил Эдгар и поцеловал Лолиту, не скрывая чувств.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лолита на одном из своих концертов публично высмеяла одного популярного блогера.