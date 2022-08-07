«Хотим третьего»: недавно родившая Тодоренко уже готова к новой беременности

Фото: Instagram* / reginatodorenko

Телеведущая шокировала поклонников новым откровением.

Телеведущая Регина Тодоренко, ставшая мамой во второй раз в середине июля, всерьез задумалась о многодетности. В социальной сети она сделала шокирующее поклонников признание.

«Уже хотим третьего малыша, но планы на эти полгода совсем другие», — подписала совместное фото с новорожденным знаменитость.

Регина Тодоренко с новорожденным Мирославом; Instagram* / reginatodorenko

Но после поспешила добавить — ее желанию в ближайшее время сбыться не суждено. Так как она намерена активно работать.

«Отснять сезон шоу для молодых мам, съемки тревл-баттла и скорее всего с новорожденным, релиз сериала, выход моей книги сказок», — рассказала о рабочих планах знаменитость.

Кроме того, телеведущая работает над одним спортивным проектов, но не уверена — сможет ли осилить такую нагрузку.

Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли свадьбу в 2018 году. У них уже подрастает трехлетний сын Михаил, а о новом пополнении телеведущая сообщила в марте 2022 года. Пол малыша пара скрывала до самых родов. Она признавалась, беременность дается ей нелегко. Последнюю неделю она хотела естественным путем стимулировать схватки — для этого делала не менее десяти тысяч шагов в день. В середине июля на свет появился второй сын Мирослав.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходили вторые роды Регины Тодоренко.

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