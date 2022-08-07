«Хотим третьего»: недавно родившая Тодоренко уже готова к новой беременности
Регина Тодоренко готова к рождению третьего ребенка
Фото: Instagram* / reginatodorenko
Телеведущая шокировала поклонников новым откровением.
Телеведущая Регина Тодоренко, ставшая мамой во второй раз в середине июля, всерьез задумалась о многодетности. В социальной сети она сделала шокирующее поклонников признание.
«Уже хотим третьего малыша, но планы на эти полгода совсем другие», — подписала совместное фото с новорожденным знаменитость.
Но после поспешила добавить — ее желанию в ближайшее время сбыться не суждено. Так как она намерена активно работать.
«Отснять сезон шоу для молодых мам, съемки тревл-баттла и скорее всего с новорожденным, релиз сериала, выход моей книги сказок», — рассказала о рабочих планах знаменитость.
Кроме того, телеведущая работает над одним спортивным проектов, но не уверена — сможет ли осилить такую нагрузку.
Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли свадьбу в 2018 году. У них уже подрастает трехлетний сын Михаил, а о новом пополнении телеведущая сообщила в марте 2022 года. Пол малыша пара скрывала до самых родов. Она признавалась, беременность дается ей нелегко. Последнюю неделю она хотела естественным путем стимулировать схватки — для этого делала не менее десяти тысяч шагов в день. В середине июля на свет появился второй сын Мирослав.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходили вторые роды Регины Тодоренко.
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