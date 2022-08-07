Украинские боевики снова обстреляли Запорожскую АЭС ради одной цели

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Желания националистов не исполнились и обстрел не повредил опасные зоны атомной станции.

Вооруженные силы Украины в ночь на 7 августа нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Ураган» по территории Запорожской АЭС. В зону обстрела попал район хранения ядерного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации города Энергодар.

«При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Поражающими элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища» — сообщили РИА Новости представители пресс-службы.

Глава ВГА Энергодара особенно подчеркнул в докладе, что расстояние между местом падения бомбы и действующим энергоблоком — не более 400 метров. Это позволяет сделать вывод о том, что украинские националисты умышленно целились в хранилище ядерного топлива. Их целью было уничтожение самой крупной АЭС в Европе и мирного населения в радиусе нескольких километров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пару дней назад при очередном обстреле Запорожской АЭС пострадали линии электропередач и мирные жители района остались без света и воды.