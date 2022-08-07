Junge Welt: Запад антироссийскими санкциями выстрелил себе в ногу

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По словам эксперта, попытки США разрушить российскую экономику лишь сделали ее сильнее.

Экономическая война, которую развернули западные страны против Российской Федерации, сработали как бумеранг и лишь добавили влияния президенту страны Владимиру Путину. Соответствующее мнение выразил экс-финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон в интервью немецкому изданию Junge Welt.

По мнению эксперта, санкции Запада сделали Москву экономически независимой и привели к укреплению рубля.

«Западные санкции оказали услугу президенту России Владимиру Путину. Они не только сделали Москву экономически независимой, но и принесли дополнительный доход в госбюджет за счет роста цен на энергоносители <…> Российская экономика становится самодостаточной», — отметил Майкл Хадсон.

Кроме того, экономист добавил, что Западные страны «выстрелили себе в ногу». США попытались навредить РФ, заморозив ее счета в долларах и евро. В ответ на это Россия перевела оплату за жизненно необходимые Европе газ и нефть в рубли, тем самым укрепив национальную валюту.

«Вашингтон заморозил все российские счета в долларах и евро. В ответ на это Москва вышла из долларовой системы и решила перевести оплату за нефть, газ, титан и алюминий в рубли. Эти контрмеры привели к укреплению рубля. Будет справедливо сказать, что США и ЕС выстрелили себе в ногу», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что западные эксперты предрекли крах доллара после переговоров Путина и Эрдогана.