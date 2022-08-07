Пропал с радаров: чем живет экс-солист группы «На-На» Владимир Асимов

Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

В последние годы поговаривали — у певца серьезные проблемы со здоровьем, и он чуть не умер. Ясность, о том, как складывается жизнь Асимова, решил внести бывший коллега Вячеслав Жеребкин.

Популярная в 1990-х группа «На-На» до сих пор продолжает гастролировать и собирать полные залы. На протяжении 30 лет состав коллектива неоднократно менялся, но преданные поклонники по-прежнему интересуются жизнью бывших участников. Так, недавно фанаты забеспокоились за экс-солиста Владимира Асимова. Поползли слухи — у некогда сексапильного мачо возникли серьезные проблемы со здоровьем вплоть до того, что он чуть ли не умер.

«В апреле у него был день рождения, мы созванивались, разговаривали по видеосвязи. Он живет в Испании, все хорошо», — рассказал о жизни Асимова бывший коллега и действующий участник «На-На» Вячеслав Жеребкин в эфире одной из программ на канале «Россия 1».

Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин , Павел Соколов и Владимир Асимов; www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

Оказалось, что в Испанию Асимов перебрался более 12 лет назад. Вместе с женой и сыном Семеном он обосновался в Алеканте. Семья получила испанское гражданство и занялась предпринимательской деятельностью. Наследнику певца в этом году исполнилось уже 27 лет, он получил высшее юридическое образование и работает на государственной службе.

Ни на какие проблемы со здоровьем 55-летний Асимов не жалуется. Уйдя в начале 2000-х из группы, он еще некоторое время выступал, записывал альбомы, но с годами понял — тихая, спокойная жизнь без внимания публики ему ближе.

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