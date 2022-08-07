Интерес к сцене не потерян: Валерий Меладзе выступил в Монако

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Еще недавно артист жаловался на бедственное финансовое положение, то, что разочаровался в шоу-бизнесе. Теперь благодаря выступлению перед состоятельной публикой, все изменилось.

Поклонники Валерия Меладзе могут вздохнуть с облегчением. Артист продолжает радовать публику своими хитами. На днях он дал концерт на одном из мероприятий в Монако, сообщает StarHit. Зрители наслаждались черной икрой, другими деликатесами под песни артиста. Хотя в мае знаменитость заявлял — в шоу-бизнесе в последнее время сложно заработать, и он, разочаровавшись, покидает сцену.

После громкого заявления о завершении карьеры Меладзе намеревался вернуться к первой профессии. Он эксперт в области глубокой очистки воды. Когда-то, будучи еще аспирантом, он придумал установку, позволяющую извлекать из морской воды химические элементы из таблицы Менделеева. Наверняка, ожидал поддержки публики, но многие после признаний в нехватке денег его упрекнули в неподобающем поведении и напомнили, что сейчас все переживают тяжелые времена. Интернет-пользователи посоветовали артисту лучше заняться продажей дома своего вместо попыток рассказать, как все не очень хорошо складывается в его жизни.

Но, кажется, предложение выступить перед состоятельной публикой полностью отогнали мысли у Меладзе о завершении карьеры. Теперь он вновь строит график концертов. Так, в конце ноября артист своими хитами порадует публику в Азербайджане. Ведь все-таки зарабатывать деньги с помощью голоса куда привычнее, нежели заниматься наукой в сфере глубокой очистки воды.

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