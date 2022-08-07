Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Основатель Pink Floyd назвал Байдена военным преступником

Анастасия Трибесёнкова 39

Основатель группы Pink Floyd Уотерс назвал президента США Байдена военным преступником

Основатель Pink Floyd назвал Байдена военным преступником

Фото: www.globallookpress.com / Angel Marchini

Легендарный музыкант уверен в том, что конфликт на Украине — дело рук НАТО.

Президент Соединенных Штатов Америки — военный преступник, который снова и снова пытается разжечь конфликт на Украине. Такое заявление сделал британский музыкант и певец, основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

По его мнению, раз США держат постоянную связь с украинским президентом Владимиром Зеленским, то давно могли бы убедить его начать переговоры с Москвой.

«Это тяжкое преступление. Почему Соединенные Штаты не призовут президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой ради прекращения этого ужасного конфликта?» — недоумевал Роджер Уотерс в интервью CNN.

Кроме того, музыкант считает, что виновником украинского кризиса целиком и полностью можно считать НАТО. Как оказалось, Роджер увлекается историей (в последнее время во время выступлений он часто заводит разговоры о политике).

«Российская спецоперация стала ответом на продвижение блока вплотную к границам России. Хотя альянс обещал этого не делать. Именно в обмен на это Горбачев отвел войска СССР с порога Западной Европы», — отметил в интервью Уотерс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что состояние здоровья Джо Байдена заметно ухудшилось из-за коронавируса.

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