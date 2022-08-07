Минобороны РФ показало видео с захваченными «Джавелинами»

Фото, видео: Минобороны РФ

Большинство «заморских» трофеев, изъятых российскими военными, родом из Штатов или Великобритании.

Минобороны России продемонстрировали на видео вооружение, захваченное российскими военнослужащими на позициях украинских боевиков на Изюмском направлении.

Как отметили в ведомстве, большинство трофеев — иностранного происхождения, в основном из Великобритании, США, Швеции и Польши.

Так, один из российских военнослужащих показал ракетный комплекс «Джавелин» (Javelin) американского производства. Он предназначен для поражения бронетехники и низколетящих скоростных целей. Кроме того, военные России продемонстрировали брошенные украинскими боевиками станковые пулеметы и стрелковое вооружение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские националисты в последнее время развернули внутри страны настоящий «черный рынок» вооружения. Предложения местных продавцов варьируются от пистолетов до танковых комплексов. Любую покупку обещают доставить в кратчайшие сроки, а платить просят криптовалютой (ее невозможно отследить).