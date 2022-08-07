Три человека погибли и шестеро пострадали при опрокидывании лодки в ЯНАО

Фото: ТАСС / Пресс-служба ГУ МЧС

По предварительной информации, вместе с пятью взрослыми на водном судне находились четверо детей. Один из них скончался.

Три человека погибли и шестеро пострадали при опрокидывании лодки на реке Еряяха в Тазовском районе Ямало-Ненецкий автономного округа (ЯНАО). Об этом 5-tv.ru стало известно от источника.

По предварительной информации, всего на лодке находились девять человек - пятеро взрослых и четверо детей. Погибли двое совершеннолетних и один ребенок. Еще троих взрослых и троих детей сейчас эвакуируют в Московскую область.

Подробности трагедии устанавливаются.