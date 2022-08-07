Омаров не навешал дочь от Бородиной в течение двух месяцев: «Желание стукнуть»

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Телеведущая рассказала подписчикам, что бывший муж отмахивается от ребенка «важными делами».

Развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова прогремел со скандалами и обоюдными обвинениями в изменах. Поклонники пары сокрушались по поводу их разрыва и пытались выведать новые подробности. Однако больше всех переживала за разрыв Омарова и Бородиной их общая дочь Теона.

Недавно Ксения Бородина получила в свой адрес укоры, якобы она запрещает отцу видеться с родной дочерью из-за личной к нему неприязни. На это знаменитость ответила, что звездный отец в течение двух месяцев не навещает шестилетнего ребенка.

«Я когда такое слышу, у меня кроме желания вас стукнуть ничего не возникает. С чего вы взяли? Ребенок пишет и звонит два месяца сам, а его даже на час не заезжают увидеть, потому что много „важных дел“. Смотрите на действия, а не красивые фразочки», — восклицала в личном блоге Ксения Бородина.

Теона крайне тяжело переживала развод родителей. Фото: Instagram* / borodylia

Не так давно звездная мама рассказывала, что Теона тяжело переживает уход отца из дома. Девочка очень скучает и с нетерпением ждет каждого звонка, а каждой встречи радуется, словно празднику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Курбан Омаров поделился странным видео из отеля с участием двух девушек.

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