Пушков назвал «самый страшный кошмар» Запада после встречи Путина и Эрдогана

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США и Евросоюз может быть и хотели бы объявить политическую войну Турции, однако не станут этого делать. Причина банальна.

Власти западных стран не готовы объявить политическую войну Турции из-за своего «самого страшного кошмара» — раскола в НАТО. Об этом написал на своей странице в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.

«Турция — настолько ценный для западного альянса член НАТО, держащий в руках ключи от Ближнего и Среднего Востока, что вызывает большие сомнения готовность западных стран объявить Эрдогану политическую войну. Можно остаться в накладе. Реальный раскол в НАТО — самый страшный кошмар Брюсселя», — отметил политик.

По мнению Алексея Пушкова, Анкара играет важную роль в качестве региональной державы. Североатлантическому альянсу выгодно иметь ее в своем составе. Настолько, что страх лишиться Турции сдерживает США и Евросоюз в высказываниях и действиях.

Ранее газета Financial Times сообщала со ссылкой на множество источников среди западных политиков, что в Вашингтоне и Брюсселе обеспокоены из-за углубления сотрудничества России и Турции. В частности, их смутила договоренность президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о расширении сотрудничества в области торговли и энергетики.

Российский и турецкий лидеры встретелись в Сочи 5 августа. Их беседа продлилась более четырех часов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе заявили о скором крахе доллара после одной договоренности Путина и Эрдогана.