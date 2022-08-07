Журналист Асламова перестала выходить на связь после задержания в Косово

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Власти непризнанного образования обвинили россиянку в шпионаже, но никаких доказательств не озвучили.

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова не выходит на связь с момента задержания в самопровозглашенном Косово. Об этом сообщается на сайте издания.

В ночь на 7 августа Асламову задержали и обвинили в причастности к шпионажу. Глава МВД Косово по имени Джеляль Швецла опубликовал на личной страничке в соцсетях подборку фотографий Дарьи Асламовой и написал, что та якобы имеет связь с российской военной разведкой.

Дарья Асламова, спецкор «Комсомольской Правды». Фото: Facebook* / daria.aslamova.official

По словам Швецлы, подобные выводы он сделал из сведений нескольких стран. Однако какие именно доказательства были найдены и какие государства их предоставили, глава МВД так не сообщил.

«Сегодня на погранпереходе на севере (Косова) задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под прикрытием журналиста», — заявил Джеляль Швецла.

Как отметили в «Комсомольской правде», Дарья Асламова была отправлена в Косово по заданию редакции. Журналист должна была составить специальный материал об обострении конфликта между Сербией и Косово.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле заявили о поддержке Сербии в сложившейся напряженной ситуации.

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