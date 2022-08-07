Ротару объявилась после долгого отсутствия и заявила об отъезде в деревню

София Ротару вышла на связь с фанатами впервые за долгое время из деревни

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

На снимке празднующая 75-летие знаменитость держит в руке платок с цветами украинского флага, чем показывает отношение к россиянам.

Украинская певица София Ротару впервые за долгое время появилась в соцсетях. Конечно, новая публикация не обошлась без поддержки Украины. Певица долго не высказывала мнение по поводу ситуации на родине, однако позже все же поддалась антироссийским настроениям и встала на сторону националистов. Теперь звезда наверняка долго не появится в нашей стране из-за разочарованных россиян.

В новой публикации вокалистка рассказала, что приехала в родное село Маршинцы, где росла будучи маленькой. В том числе поводом для выхода на связь с подписчиками стал ее день рождения, ведь 7 августа исполнительнице исполнилось 75 лет.

«Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей Земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях», — написала артистка под фото.

София Ротару наконец появилась в соцсетях, показав платок в цветах флага Украины. Фото: Instagram* / sofiarotaru.official

На снимке Ротару сидит на пороге дома в ярком желтом платье. В руках звезда держит платок, на краях которого видны цвета украинского флага. Так она еще раз подчеркнула свою политическую позицию. В том числе под постом певица написала теплые слова о родине.

Несмотря на то, что многие россияне отвернулись от вокалистки после ее решения поддержать киевский режим, за ее жизнью до сих пор наблюдают русскоязычные пользователи. Однако вовсе не творчество исполнительницы удерживает фанатов на странице в соцсетях. Все поражаются ее удивительной молодости для своего возраста. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему София Ротару не стареет.

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