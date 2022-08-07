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Ответные меры нашей страны на введенные Западом ограничения привели к удорожанию там неожиданных товаров.

Карандаши чешского производителя Koh-i-Noor Hardtmuth поднимутся в цене на 15-20% в связи с российскими контрсанкциями. Теперь материал, из которого их изготавливают, вывозить из нашей страны нельзя. Поэтому производителям приходится прибегать к альтернативным вариантам.

«Древесину, которую мы раньше ввозили из России, больше импортировать из страны нельзя. Мы покупаем ее у Китая, который купит сырье у России, и везем через океан», — заявил изданию Seznam Zpravy владелец компании Властислав Бржиза.

Он не стал давать никаких прогнозов по поводу сложившейся ситуации, ибо пока не может предугадать поведение покупателей и влияние повышения стоимости карандашей на дальнейшие объемы производства. Несмотря на возникшие трудности, Бржиза надеется, что компания успешно справится с резким скачком цен на сырье.

Не только канцелярия пострадала из-за устроенного киевским режимом украинского кризиса. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как суши-индустрия в Японии оказалась на грани краха из-за антироссийских санкций.