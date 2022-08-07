Журналиста из России Асламову задержали в Косово по обвинению в шпионаже

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Власти самопровозглашенного образования не стали приводить фактов, которые бы указывали на вину сотрудницы российского СМИ. Считают, что ее гражданства вполне достаточно для обвинений.

Журналиста из России Дарью Асламову задержали в самопровозглашенном Косово при попытке въезда в регион по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил глава МВД образования Джеляль Швецла.

«Сегодня на КПП на севере задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста», — написал министр в соцсетях.

Глава МВД не привел конкретных фактов и заявлений, которые указывали бы на вину Дарьи Асламовой. Из его слов следует, что сама попытка российского журналиста въехать в Косово «ясно доказывает русские связи, которые подключила Сербия с целью дестабилизации».

«Сейчас она задержана и останется под наблюдением правоохранителей до выяснения ее намерений», — подытожил Швецла.

В издании «Комсомольская правда», где работает Асламова, рассказали о приезде журналиста в Сербию по заданию редакции. Она должна была подготовить специальный репортаж после очередного обострения в самопровозглашенном Косово.

Дарья Асламова, спецкор «Комсомольской Правды». Фото: Facebook* / daria.aslamova.official

В материале отмечается, что российская сторона пока официально не получала сведений о задержании Дарьи Асламовой и ее текущем местонахождении.

Эскалация на границе Сербии и Косово произошла в конце июля, после того как косовоалбанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы. Корреспондент «Известий» Николай Иванов побывал на месте и убедился: все похоже на то, что ситуацию намеренно пытается дестабилизировать Запад для наказания союзника России в Европе.