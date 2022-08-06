ВСУ атаковали жилую многоэтажку в Алчевске: среди пострадавших есть дети

Более 10 человек пострадали при атаке ВСУ жилой многоэтажки в Алчевске

Фото, видео: Telegram / chp_donetsk_vdnr

По предварительным данным, в результате ЧП получили травмы и ранения более десяти человек.

Украинские националисты обстреляли жилую многоэтажку в Алчевске Луганской народной республики. Первые кадры с места событий появились в Telegram-каналах.

Глава города Альберт Апшев заявил, что снаряд разрушил восьмой и девятый этажи здания. Среди пострадавших есть дети.

«Прямое попадание в жилой многоквартирный девятиэтажный жилой дом. В данный момент возгорание: восьмой, девятый этаж. Предварительно, мы имеем 10 пострадавших различной степени тяжести, среди них четыре ребенка, один ребенок находится в реанимации», — подчеркнул глава субъекта.

Детали случившегося уточняются. На месте ЧП работают экстренные службы.