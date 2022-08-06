Девушка-подросток вылетела из кресла аттракциона в Орле и умерла

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Несчастную доставили в больницу с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой, а также тупой травмой живота. К сожалению, спасти ее не удалось.

Несовершеннолетняя вылетела из кресла аттракциона в городском парке культуры и отдыха в Орле, вследствие чего погибла. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что несчастной было 17 лет. Ее с травмами доставили в детскую больницу. Причина инцидента неизвестна. Эксплуатация аттракциона приостановлена, начата проверка, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.

«Прокуратурой Орловской области организована проверка по факту падения 06.08.2022 несовершеннолетнего с аттракциона в МАУК „Городской парк культуры и отдыха“ в г. Орле. В результате ребенок получил травмы, от которых скончался в больнице», — сказано в сообщении прокуратуры по Орловской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что аттракционы — это не только веселье, но и огромный риск. Еще один случай, подтверждающий это, произошел в Нижнем Новгороде. Две девочки получили травмы в зоопарке «Лимпопо» на аттракционе «Бумеранг».