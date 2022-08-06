Армия России ликвидировала более 80 наемников под Днепром

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Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли несколько ударов, в результате чего боевики понесли серьезные потери, в том числе был уничтожены РСЗО «Ольха» и американские HIMARS.

Более 80 иностранных наемников в Днепропетровской области и около 500 украинских боевиков в Херсонской уничтожили Вооруженные силы (ВС) РФ. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В населенном пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования „Иностранного легиона“ уничтожено более 80 иностранных наемников и 11 единиц специальной техники», — сказано в докладе.

Также ВКС нанесли удары по позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Андреевки, Лозового и Долгового в Херсонской области. Удалось уничтожить более 70 националистов. Около 150 получили ранения.

Кроме того был поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогорки под Херсоном в результате чего потери этого подразделения составили 400 человек.

В Минобороны добавили, что в Николаевской области подавили пять взводов РСЗО «Град», три взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», взвод орудий «Гиацинт-Б» и четыре взвода гаубиц Д-30. Недалеко от поселка Пятигорское в Харьковской области артиллерия уничтожила взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и американских HIMARS.

«На фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют», — отмечает Конашенков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что школа в Куйбышевском районе Донецка накануне попала под артиллерийский обстрел украинских боевиков. Речь идет об образовательном учреждении № 21, расположенном на улице Краснознаменской. В здании учебного заведения разрушена кровля и местами выбило окна.