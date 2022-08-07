Пугачева и Галкин ошарашили кондитера заказом для своей свадьбы

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Несмотря на сжатые сроки, кулинар смог создать сладкое произведение искусства для молодоженов.

Максим Галкин и Алла Пугачева официально скрепили отношения 11 лет назад — в 2011 году после десяти лет совместной жизни. Тогда юмористу было 35 лет, а певице — 62. Молодожены тщательно скрывали от прессы дату и место свадьбы, поэтому для многих она стала сюрпризом. Ошарашен был и их кондитер, когда получил заказ.

Празднование проходило в одном из столичных ресторанов, где присутствовали родственники и близкие друзья молодоженов. Угощали карпаччо из лосося с моцареллой, панна-коттой из козьего сыра и другими блюдами средиземноморской кухни, пишет Teleprogramma.pro.

Торт испек известный кондитер Александр Селезнев. Причем делал он это в сжатые сроки - звездная чета обратилась к нему за несколько дней до торжества. Кулинару пришлось бросить все дела и приступить к исполнению заказа, начав с эскиза. В итоге кулинар создал многоярусный торт в стиле барокко и рококо с фигурками жениха и невесты на вершине.

Однако теперь это остается только счастливым воспоминанием, так как брак звездной пары начал трещать по швам. Проблемы начались после того, как они сбежали в Израиль после начала спецоперации по защите Донбасса. Максим Галкин с тех пор зарабатывает на критике решений российских властей, а также поддерживающих его россиян. Алла Пугачева на этом фоне хранит молчание. Многие поклонники призывают звездную чету больше не возвращаться на родину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уехавшая из России Алла Пугачева сделала дорогую покупку в Израиле. Там она приобрела барокамеру за три миллиона рублей, чтобы поддерживать свое здоровье. Кстати, именно с этой целью, как ранее отмечала певица, она вместе с семьей отправилась в другую страну. Но после того как ее супруг Максим Галкин публично стал осуждать спецоперацию, все усомнились в словах звезды.

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