Болгария продолжит выдавать визы россиянам, но с одним условием

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Ранее в МИД РФ приняли решение о высылке из страны 14 дипломатов в ответ на аналогичное решение Софии. Назревает новый международный скандал?

Посольство Болгарии продолжит выдавать туристические визы гражданам России, но получение документа может занять больше времени, чем раньше. Это вызвано техническими причинами.

«Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась. В данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме, сроки оказания услуг дольше, чем обычно, но мы работаем», — сообщили в посольстве ТАСС.

Накануне, 5 августа, Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что приостанавливает прием документов у россиян на туристические визы и визы для владельцев недвижимости. По информации организации, консульство уведомило туроператоров о принятом решении. При этом подчеркнуло, что оно временное и принято в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией.

Ранее МИД России объявил о решении выслать 14 дипломатов Болгарии в качестве ответной меры на высылку 70 российских дипломатов Софией в конце июня. Российская сторона назвала такие действия контрпродуктивными — они нанесут существенный урон связям между странами, о чем сообщал 5-tv.ru.