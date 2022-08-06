Цена материнства: недавно родившая Медведева показала свою внешность без прикрас
Ставшая в третий раз мамой Медведева показала опухшее лицо и морщины
Фото: Instagram* / natalymedvedeva
Звезда Comedy Woman призвала не верить красивым фото в социальной сети новоиспеченных мам. Ведь появление в семье нового человека заметно меняет не только жизнь родителей, но и их внешность.
Ставшая в конце июля в третий раз мамой Наталия Медведева привыкает к статусу многодетной. Она не стала скрывать от публики изменившуюся внешность и в социальной сети показала, как выглядит сейчас на самом деле после нескольких бессонных ночей с новорожденным.
«Все кто рыдает, выгребает, смеется, потом устраивает истерику, орет и снова счастлив до безумия, а потом на дне без эмоциональных сил… Я с вами!» — подписала фото Медведева.
Медведева показала, как выглядит после третьих родов.
На опубликованных фото она показала, как, наверняка, многие мамы представляют себе свою внешность сразу после родов. Они ожидают улыбку на лице, радость в глазах, опрятный внешний вид, но на деле все оказывается иначе. Лицо Медведевой после бессонных ночей отекло, появились глубокие морщины, а глаза еле открываются.
«Мамочки, не верьте фото и постам, где все такие феи с прическами, с бокалами и книгой. И ребенок такой в пушистой люльке с рюшами как кукла», — добавила звезда Comedy Woman.
К слову, артистка до последнего момента скрывала свое интересное положение. Да и сейчас знаменитость не спешит делиться подробностями о важном событии в личной жизни. Поклонники так и не знают, мальчика или девочку Медведева родила. Известно лишь, что это третий ребенок в семье знаменитости. Всех детей она родила от Александра Коптелема, бывшего капитана команды КВН «СТЭПиКО». С ним актриса в браке с 2012 года.
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