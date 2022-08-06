На замглавы администрации Новой Каховки Гура совершили покушение

Фото: novilidery.com

По имеющимся данным, чиновник находится в тяжелом состоянии.

Заместитель главы администрации Новой Каховки Виталий Гур пострадал в результате покушения. Как сообщил источник РИА Новости, ЧП произошло возле дома чиновника.

По имеющимся данным, неизвестные стреляли в Гура из пистолета Макарова. Это выяснилось после осмотра места происшествия — там нашли характерные гильзы.

Информатор СМИ отметил, что Виталий Гур получил серьезные ранения. В настоящий момент ему оказывают всю необходимую помощь. Состояние мужчины оценивается как тяжелое. Сейчас решается вопрос о транспортировке чиновника для дальнейшего лечения в Крым.