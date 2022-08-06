В Турции поддержали решение Путина и Эрдогана начать выплаты в рублях и лирах

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Переговоры глав двух государств, по итогам которых был одобрен целый ряд важных инициатив, состоялись в Сочи.

Читатели турецкого издания Haber7 оценили совместное решение лидеров России и Турции о переводе расчетов за голубое топливо в национальные валюты. Одобрительные комментарии не заставили себя долго ждать. По мнению некоторых пользователей, за странами стоит будущее.

«Благодаря президенту России Владимиру Путину мы выйдем из американского круга», — подметил один человек.

«В последнее время Эрдоган нарастил сотрудничество с Россией, Ираном и странами Персидского залива. Это очень важное достижение для Турции. Дай бог, еще все впереди», — добавил другой.

Кроме того, аудитория заявила, что Россия честнее, нежели Штаты и Евросоюз.

Переговоры между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом проходили в Сочи. Лидеры договорились о частичном расчете за газ в рублях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что раскрыты другие темы переговоров Путина и Эрдогана в Сочи.