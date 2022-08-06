Путин провел переговоры с Кадыровым после встречи с Эрдоганом

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В Кремле раскрыли детали беседы президента России и главы Чеченской Республики.

Российский лидер Владимир Путин после рабочей встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Кадыров и Путин обсудили тему развития региона. Были подняты, в частности, социально-экономические проблемы. Встреча состоялась накануне вечером.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в ходе встречи с Путиным Эрдоган заявил об открытии новой страницы в отношениях между Турцией и Россией. Известно также, что стороны пришли к согласию по газовому вопросу.